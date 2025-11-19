https://ria.ru/20251119/polsha-2055989865.html
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске
Москва ответит на закрытие своего генконсульства в Гданьске сокращением дипломатическо-консульского присутствия Польши в России, заявила РИА Новости официальный РИА Новости, 19.11.2025
