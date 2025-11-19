Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 19.11.2025 (обновлено: 13:16 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/polsha-2055989865.html
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске - РИА Новости, 19.11.2025
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске
Москва ответит на закрытие своего генконсульства в Гданьске сокращением дипломатическо-консульского присутствия Польши в России, заявила РИА Новости официальный РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:15:00+03:00
2025-11-19T13:16:00+03:00
в мире
польша
гданьск
россия
мария захарова
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2055982472.html
польша
гданьск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, гданьск, россия, мария захарова, радослав сикорский
В мире, Польша, Гданьск, Россия, Мария Захарова, Радослав Сикорский
Захарова рассказала об ответе на закрытие генконсульства России в Гданьске

Захарова: Москва ответит Польше сокращением ее дипломатического присутствия в РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва ответит на закрытие своего генконсульства в Гданьске сокращением дипломатическо-консульского присутствия Польши в России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России", - сказала она.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
Вчера, 12:48
 
В миреПольшаГданьскРоссияМария ЗахароваРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала