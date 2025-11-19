МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.

В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске

"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш, получив соответствующую ноту.