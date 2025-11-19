https://ria.ru/20251119/polsha-2055987793.html
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России - РИА Новости, 19.11.2025
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:07:00+03:00
2025-11-19T13:07:00+03:00
2025-11-19T13:07:00+03:00
в мире
россия
гданьск
польша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149299/32/1492993297_0:97:1037:680_1920x0_80_0_0_2f98a885fb0a650edcbfac93559af5da.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2055975945.html
россия
гданьск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149299/32/1492993297_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_3ab2b7507617ad913b8717e43eeadff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гданьск, польша, радослав сикорский
В мире, Россия, Гданьск, Польша, Радослав Сикорский
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
МИД Польши потребовал закрыть российское консульство в Гданьске до 23 декабря
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски
объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске
.
"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш, получив соответствующую ноту.
Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.