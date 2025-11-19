Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России - РИА Новости, 19.11.2025
13:07 19.11.2025
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, россия, гданьск, польша, радослав сикорский
В мире, Россия, Гданьск, Польша, Радослав Сикорский
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России

© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске Генконсульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш, получив соответствующую ноту.
Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши
В миреРоссияГданьскПольшаРадослав Сикорский
 
 
