МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал заявления о якобы сотрудничестве с РФ задержанных в Польше украинцев, обвиняемых в подрыве железнодорожной линии, с русофобией и стремлением любую проблему ассоциировать с Россией.

После Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.