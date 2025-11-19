Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
12:48 19.11.2025
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах
Песков прокомментировал заявления Польши о задержанных за взрывы украинцах

Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал заявления о якобы сотрудничестве с РФ задержанных в Польше украинцев, обвиняемых в подрыве железнодорожной линии, с русофобией и стремлением любую проблему ассоциировать с Россией.
"Так как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать с Россией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявления о якобы сотрудничестве с РФ задержанных в Польше украинцев.
Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
После Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
