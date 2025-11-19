Рейтинг@Mail.ru
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства - РИА Новости, 19.11.2025
12:13 19.11.2025 (обновлено: 12:14 19.11.2025)
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства
в мире
РИА Новости
2025
в мире, польша, варшава, россия, радослав сикорский
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства

Польша решила отозвать разрешение на работу последнего консульства РФ в Гданьске

© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске Генконсульство России в Гданьске
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске, передает агентство Reuters.
"Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что польский МИД принял такое решение якобы после инцидента с повреждением железнодорожной линии 16 ноября.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
21 октября, 13:19
 
