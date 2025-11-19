https://ria.ru/20251119/polsha-2055969641.html
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в... РИА Новости, 19.11.2025
В мире, Польша, Варшава, Россия, Радослав Сикорский
Польша отзовет разрешение на работу последнего российского консульства
Польша решила отозвать разрешение на работу последнего консульства РФ в Гданьске