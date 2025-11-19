Новость с заголовком "Временного поверенного в делах России пригласили в МИД Польши" аннулируется как выпущенная в связи с техническим сбоем.
https://ria.ru/20251119/polsha-2055944032.html
Анулирование
Анулирование - РИА Новости, 19.11.2025
Анулирование
Новость с заголовком "Временного поверенного в делах России пригласили в МИД Польши" аннулируется как выпущенная в связи с техническим сбоем. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:52:00+03:00
2025-11-19T10:52:00+03:00
2025-11-19T11:01:00+03:00
россия
россия
россия
