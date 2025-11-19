Рейтинг@Mail.ru
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 19.11.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Пара истребителей ВВС Польши
Пара истребителей ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей ВВС Польши. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация.... В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Солдаты армии США в Польше - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
29 октября, 23:28
29 октября, 23:28
Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мало не покажется: Москва даст гарантии безопасности всем желающим
28 октября, 15:52
28 октября, 15:52
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
