Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 19.11.2025
08:35 19.11.2025
Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий
Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий
россия, шерегеш, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Шерегеш, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый заместитель главы Таштагольского муниципального района Кузбасса обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу первый заместитель главы Таштагольского муниципального района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, в ходе исполнения муниципального контракта по строительству объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш обвиняемый из личной заинтересованности согласовал использование некачественных железобетонных конструкций при выполнении строительно-монтажных работ, что не соответствовало техническим требованиям контракта.
"После выполнения работ он подписал акты о их приемке и дал указание подчиненным сотрудникам произвести их оплату на сумму свыше 11,4 миллиона рублей, причинив значительный ущерб бюджету муниципального образования", - сообщили в следственном управлении.
Незаконную деятельность выявили в ходе совместной работы следователи СК, сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области-Кузбассу и регионального управления ФСБ России.
По месту жительства и работы фигуранта провели обыски, в ходе которых были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
В следственном управлении добавили, что также проводится расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении муниципального контракта. По ходатайству следователя суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
РоссияШерегешКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
