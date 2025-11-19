https://ria.ru/20251119/polnomochiya-2055912432.html
Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости.
Первый заместитель главы Таштагольского муниципального района Кузбасса обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше, сообщает следственное управление СК
по региону.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ
по Кемеровской области
– Кузбассу первый заместитель главы Таштагольского муниципального района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, в ходе исполнения муниципального контракта по строительству объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш
обвиняемый из личной заинтересованности согласовал использование некачественных железобетонных конструкций при выполнении строительно-монтажных работ, что не соответствовало техническим требованиям контракта.
"После выполнения работ он подписал акты о их приемке и дал указание подчиненным сотрудникам произвести их оплату на сумму свыше 11,4 миллиона рублей, причинив значительный ущерб бюджету муниципального образования", - сообщили в следственном управлении.
Незаконную деятельность выявили в ходе совместной работы следователи СК
, сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области-Кузбассу и регионального управления ФСБ
России.
По месту жительства и работы фигуранта провели обыски, в ходе которых были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
В следственном управлении добавили, что также проводится расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении муниципального контракта. По ходатайству следователя суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.