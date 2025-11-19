Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый заместитель главы Таштагольского муниципального района Кузбасса обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше, сообщает следственное управление Первый заместитель главы Таштагольского муниципального района Кузбасса обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше, сообщает следственное управление СК по региону.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу первый заместитель главы Таштагольского муниципального района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023 года, в ходе исполнения муниципального контракта по строительству объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш обвиняемый из личной заинтересованности согласовал использование некачественных железобетонных конструкций при выполнении строительно-монтажных работ, что не соответствовало техническим требованиям контракта.

"После выполнения работ он подписал акты о их приемке и дал указание подчиненным сотрудникам произвести их оплату на сумму свыше 11,4 миллиона рублей, причинив значительный ущерб бюджету муниципального образования", - сообщили в следственном управлении.

Незаконную деятельность выявили в ходе совместной работы следователи СК , сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области-Кузбассу и регионального управления ФСБ России.

По месту жительства и работы фигуранта провели обыски, в ходе которых были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.