Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня" - РИА Новости, 19.11.2025
10:02 19.11.2025
Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня"
Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня" - РИА Новости, 19.11.2025
Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня"
Полиция установила личности детей в кубанском Усть-Лабинске, которые случайно поели у "Вечного огня", ими оказались двое братьев, проголодавшихся после... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:02:00+03:00
2025-11-19T10:02:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
усть-лабинск
краснодарский край
происшествия, усть-лабинск, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Лабинск, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня"

В Усть-Лабинске установили личности пожаривших еду у "Вечного огня" подростков

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Полиция установила личности детей в кубанском Усть-Лабинске, которые случайно поели у "Вечного огня", ими оказались двое братьев, проголодавшихся после тренировки, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник в краевом главке МВД сообщили, что двое подростков пожарили еду на пламени "Вечного огня" в кубанском Усть-Лабинске, была организована проверка. На видео, распространившемся в соцсетях, было видно, как двое подростков стоят с едой у мемориала в ночное время.
"Полицейские установили личности мальчиков, ужинавших на мемориале "Вечный огонь" в Усть-Лабинске. Ими оказались два брата 2016 и 2018 годов рождения. Как пояснил старший из братьев, они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. О том, что они делают это на мемориале, поняли позже", - сообщили журналистам в полиции.
С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа, а материал проверки будет направлен в СК для принятия решения в установленном законом порядке, добавили в краевом главке МВД.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Урале осквернившего Вечный огонь приговорили к обязательным работам
6 ноября, 14:47
 
ПроисшествияУсть-ЛабинскКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
