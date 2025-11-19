Полиция установила личности подростков, жаривших еду у "Вечного огня"

КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Полиция установила личности детей в кубанском Усть-Лабинске, которые случайно поели у "Вечного огня", ими оказались двое братьев, проголодавшихся после тренировки, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

"Полицейские установили личности мальчиков, ужинавших на мемориале "Вечный огонь" в Усть-Лабинске. Ими оказались два брата 2016 и 2018 годов рождения. Как пояснил старший из братьев, они проголодались и решили перекусить по дороге домой с тренировки. О том, что они делают это на мемориале, поняли позже", - сообщили журналистам в полиции.