ФПК не будет делать вагоны-курилки

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов.