ФПК не будет делать вагоны-курилки
03:50 19.11.2025
ФПК не будет делать вагоны-курилки
ФПК не будет делать вагоны-курилки
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 19.11.2025
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
2025
Новости
владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
Проводник пассажирского поезда Новосибирск-Адлер
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции.
"Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, нами не рассматриваются", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах.
Пассажирка в купе первого туристического поезда - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров
16 июля, 17:37
 
