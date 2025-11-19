ФПК не будет делать вагоны-курилки

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции.
"Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, нами не рассматриваются", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах.
