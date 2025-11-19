Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/poezda-2055889530.html
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение - РИА Новости, 19.11.2025
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение
Пассажиры поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) стали реже нарушать запрет на курение, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:35:00+03:00
2025-11-19T03:35:00+03:00
общество
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22319/83/223198308_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78fe6629df71e6d3507a9e651b78ddb3.jpg
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029531417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22319/83/223198308_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d6ba505a206027018daaba245d0e172b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение

Глава ФПК Пястолов: пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПосадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пассажиры поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) стали реже нарушать запрет на курение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Если пассажиры нарушают запрет на курение в поездах, начальник поезда вызывает сотрудников полиции, которые привлекают курильщика к административной ответственности, пояснил регламент действий глава ФПК.
"Отмечу, что благодаря профилактической работе, проводимой совместно с сотрудниками правоохранительных органов, количество нарушений пассажирами запрета на курение в поездах неуклонно снижается. По сравнению с 2024 годом (по данным за 10 месяцев 2025 года - ред.) таких случаев фиксируется на треть меньше", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России".
Пассажирка в купе первого туристического поезда - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В РЖД рассказали о самом частом нарушении пассажиров
16 июля, 17:37
 
ОбществоВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала