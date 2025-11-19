Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Поезд Деда Мороза начал путешествие по 70 городам, десять из них на Дальнем Востоке, стартовав из Владивостока, гостей ожидала праздничная программа мероприятия, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти два миллиона человек.