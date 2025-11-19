Рейтинг@Mail.ru
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:18 19.11.2025 (обновлено: 12:26 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/poezd--2055933759.html
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам - РИА Новости, 19.11.2025
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам
Поезд Деда Мороза начал путешествие по 70 городам, десять из них на Дальнем Востоке, стартовав из Владивостока, гостей ожидала праздничная программа... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:18:00+03:00
2025-11-19T12:26:00+03:00
дед мороз
владивосток
дальний восток
великий устюг
общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055951492_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_b73a213d23851073e57110016aa19257.jpg
https://realty.ria.ru/20251118/moskva-2055703579.html
https://ria.ru/20251118/otdykh-1836657926.html
владивосток
дальний восток
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055951492_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15d9ae6fa0a233b6e1e2f85cdb18f0a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дед мороз, владивосток, дальний восток, великий устюг, общество
Дед Мороз, Владивосток, Дальний Восток, Великий Устюг, Общество, Хорошие новости
Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам

Поезд Деда Мороза начал путешествие по городам, стартовав из Владивостока

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПрибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток. 19 ноября 2025 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Поезд Деда Мороза начал путешествие по 70 городам, десять из них на Дальнем Востоке, стартовав из Владивостока, гостей ожидала праздничная программа мероприятия, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Волшебный состав в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника, в Великий Устюг, 11 января нового 2026 года.
Новогоднее украшение и здание павильона №1 Центральный на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Праздник к нам приходит, или Как Москва готовится к Новому году
18 ноября, 14:03
Программа мероприятия зависит от времени остановки. Во Владивостоке праздничный поезд находился с 9:45 (2:45 мск) до 16:06 (9:06 мск). По билетам маленьким гостям и их родителям предоставлялась возможность посетить передвижную резиденцию и кукольный театр, а для всех желающих была представлена анимационная программа у поезда Деда Мороза.
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с наступающим 2026-м годом, провел с ними запоминающийся день, попрощался с каждым гостем и отправился со своей резиденцией по другим городам России.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти два миллиона человек.
Молодые люди гуляют по снежному лесу - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Куда поехать на Новый год: где провести незабываемые каникулы
18 ноября, 12:14
 
Хорошие новостиДед МорозВладивостокДальний ВостокВеликий УстюгОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала