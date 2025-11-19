В Пермском крае задержали юношу за теракт, оставивший без света 50 дач

ПЕРМЬ, 19 ноя - РИА Новости. Юноша задержан в Пермском крае по подозрению в совершении террористического акта - поджоге трансформаторной подстанции, сообщает СУСК РФ по региону.

Сотрудниками ведомства установлено, что до 5 марта в мессенджере с подозреваемым связался неизвестный, который предложил совершить поджог за вознаграждение. Молодой человек облил бензином трансформаторную подстанцию и поднес к жидкости зажигалку.