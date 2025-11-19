В Пермском крае задержали юношу за теракт, оставивший без света 50 дач

ПЕРМЬ, 19 ноя - РИА Новости. Юноша задержан в Пермском крае по подозрению в совершении террористического акта - поджоге трансформаторной подстанции, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 5 марта юноша при помощи горючей смеси поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе. Сделал он это, как считают следователи, для дестабилизации деятельности органов власти Пермского края. После инцидента около 50 домов садоводческого кооператива поблизости остались без электричества. Свет включили на следующий день.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В совершении преступления подозревается 18-летний юноша. Он был задержан", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ведомства установлено, что до 5 марта в мессенджере с подозреваемым связался неизвестный, который предложил совершить поджог за вознаграждение. Молодой человек облил бензином трансформаторную подстанцию и поднес к жидкости зажигалку.
Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.
Краснокамск находится примерно в 35 километрах от Перми.
