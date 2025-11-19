Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с Молдавией

Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что из-за отсутствия работы формата "5+2" фактически нет площадки для переговоров. По его словам, ситуация контрпродуктивна для движения вперед. "Многие проблемы, они возникают в отсутствии переговорного процесса. Когда нет площадки для того, чтобы обсудить элементарные экологические проблемы, правоохранительной деятельности, обеспечение безопасности и мира, стабильной работы экономики, сохранения прав человека. Я думаю, любой здравый человек понимает, что для того, чтобы хотя бы обсудить те блоки, которые я обозначил надо иметь площадку", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.