18:33 19.11.2025
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с Молдавией
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с Молдавией
Приднестровье выступает за возобновление работы переговорного формата "5+2", заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ, Евросоюз
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с Молдавией

Глава ПМР Красносельский призвал к возобновлению переговоров с Молдавией

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Приднестровье выступает за возобновление работы переговорного формата "5+2", заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну во вторник заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР
16 ноября, 18:57
"Приднестровье, обладая здравым смыслом и рассчитывая на здравый смысл всех остальных, традиционно выступает за возобновление работы формата "5+2", придерживаясь концепции, что любые вопросы должны решаться за столом переговоров", - сказал Красносельский на встрече с послом Нидерландов в Молдавии Фредом Дейном.
Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что из-за отсутствия работы формата "5+2" фактически нет площадки для переговоров. По его словам, ситуация контрпродуктивна для движения вперед. "Многие проблемы, они возникают в отсутствии переговорного процесса. Когда нет площадки для того, чтобы обсудить элементарные экологические проблемы, правоохранительной деятельности, обеспечение безопасности и мира, стабильной работы экономики, сохранения прав человека. Я думаю, любой здравый человек понимает, что для того, чтобы хотя бы обсудить те блоки, которые я обозначил надо иметь площадку", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
13 ноября, 23:31
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийОБСЕЕвросоюз
 
 
