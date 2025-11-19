Политолога Пивоварова* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Политолог и историк Юрий Пивоваров* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Пивоваров Юрий Сергеевич*, 25.04.1950 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"**, в том числе Пивоварова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.
Минюст внес Пивоварова* в реестр иностранных агентов 23 мая 2025 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
** Организация, признанная нежелательной на территории России