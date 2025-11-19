Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском - РИА Новости, 19.11.2025
10:12 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/pilot-2055931124.html
Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском
Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском - РИА Новости, 19.11.2025
Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском
Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:12:00+03:00
2025-11-19T10:12:00+03:00
происшествия
омск
новосибирск
новосибирская область
сергей белов
сергей скуратов
западно-сибирская транспортная прокуратура
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895788120_0:177:1248:878_1920x0_80_0_0_775e208dd39a632fd55feb4f72f12513.jpg
омск
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895788120_0:0:1244:932_1920x0_80_0_0_6b171d297890218ed390e85804ff86ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
происшествия, омск, новосибирск, новосибирская область, сергей белов, сергей скуратов, западно-сибирская транспортная прокуратура, уральские авиалинии, airbus, airbus а320
Происшествия, Омск, Новосибирск, Новосибирская область, Сергей Белов, Сергей Скуратов, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральские авиалинии, Airbus, Airbus А320
Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском

Дело пилота Белова, посадившего А320 в поле под Новосибирском, вернули прокурору

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости адвокат летчика.
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом СочиОмск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сегодня суд провел предварительное заседание.
"Центральный районный суд Омска вернул дело в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения", - сказал адвокат.
Ранее Белов заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование некачественным, а привлеченного следствием эксперта некомпетентным. Себя он назвал невиновным, а от суда ждет объективности и установления истины.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
ПроисшествияОмскНовосибирскНовосибирская областьСергей БеловСергей СкуратовЗападно-Сибирская транспортная прокуратураУральские авиалинииAirbusAirbus А320
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
