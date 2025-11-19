Суд вернул прокурору дело пилота, посадившего борт в поле под Новосибирском

Ранее Белов заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование некачественным, а привлеченного следствием эксперта некомпетентным. Себя он назвал невиновным, а от суда ждет объективности и установления истины.

Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.