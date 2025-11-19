Песков высказался о переговорах России и США на Аляске

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщило, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине . Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.

"Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, на вопрос о том, действительно ли Россия и США концептуально обсуждают новый план по урегулированию украинского конфликта и есть ли уже какие-то наработки, Песков ответил, что никаких новаций нет.

"Нет, пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.