Песков высказался о переговорах России и США на Аляске - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 19.11.2025 (обновлено: 12:52 19.11.2025)
Песков высказался о переговорах России и США на Аляске
Песков высказался о переговорах России и США на Аляске
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американское издание Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, сообщило, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
"Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, на вопрос о том, действительно ли Россия и США концептуально обсуждают новый план по урегулированию украинского конфликта и есть ли уже какие-то наработки, Песков ответил, что никаких новаций нет.
"Нет, пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
