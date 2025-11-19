Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предприниматель и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович*, 26.06.1963 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов 22 мая 2022 года.

Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.