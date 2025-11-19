https://ria.ru/20251119/perechen-2056075674.html
Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов в России - РИА Новости, 19.11.2025
Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов в России
Предприниматель и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предприниматель и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович*, 26.06.1963 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов 22 мая 2022 года.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** организация, признанная нежелательной в РФ