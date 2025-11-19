Экс-депутата Гудкова* внесли в список террористов и экстремистов

Рейтинг@Mail.ru
17:37 19.11.2025
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ
Дмитрий Гудков*. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гудков Дмитрий Геннадьевич*, 19.01.1980 г.р., г. Коломна Московской области", - говорится в перечне.
Ранее суд признал Гудкова* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и назначил восемь лет колонии общего режима. Он объявлен в международный розыск.
В суде было установлено, что Гудков* в своем канале разместил видеоролик, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Елена Лукьянова - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Лукьянову* внесли в перечень террористов и экстремистов
17 ноября, 15:20
 
Россия
 
 
