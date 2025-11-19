Экс-депутата Гудкова* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гудков Дмитрий Геннадьевич*, 19.01.1980 г.р., г. Коломна Московской области", - говорится в перечне.

Ранее суд признал Гудкова* виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и назначил восемь лет колонии общего режима. Он объявлен в международный розыск.

В суде было установлено, что Гудков* в своем канале разместил видеоролик, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга , запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.