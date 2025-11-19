Рейтинг@Mail.ru
03:26 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/passazhiry-2055888446.html
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов
Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:26:00+03:00
2025-11-19T03:26:00+03:00
общество, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм.
"Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России".
При этом, отметил он, за данный период поезда ФПК перевезли более 200 миллионов пассажиров.
"Так что данная проблема как таковая - что ранее, что сейчас - не существует", - считает глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
ОбществоВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
