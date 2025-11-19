https://ria.ru/20251119/passazhiry-2055888446.html
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов - РИА Новости, 19.11.2025
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов
Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:26:00+03:00
2025-11-19T03:26:00+03:00
2025-11-19T03:26:00+03:00
общество
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/05/1560730514_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_f4a47d441bcf75eb5acafdf494770435.jpg
https://ria.ru/20251118/fpk-2055850109.html
https://ria.ru/20241120/vagony-1984733683.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/05/1560730514_104:0:960:642_1920x0_80_0_0_4f455c0b2030071e5e9f7d5511a0c6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов
Пястолов: ФПК получило 16 жалоб пассажиров верхних полок на попутчиков
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм.
"Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений", - сказал Пястолов
в преддверии форума "Транспорт России".
При этом, отметил он, за данный период поезда ФПК
перевезли более 200 миллионов пассажиров.
"Так что данная проблема как таковая - что ранее, что сейчас - не существует", - считает глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.