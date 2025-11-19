В ФПК рассказали о жалобах пассажиров поездов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.

Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм.