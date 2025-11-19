Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:27 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/pasport-2055956509.html
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой - РИА Новости, 19.11.2025
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:27:00+03:00
2025-11-19T11:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россети московский регион
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872622_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_788541feda86cf39abbe59635af15a04.jpg
https://realty.ria.ru/20251118/moskva-2055662148.html
https://ria.ru/20251119/osveschenie-2055956082.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e72263883f5d4b39f3fb1315805eb588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россети московский регион, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россети Московский регион, МОЭК
Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой

Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы получили паспорта готовности к зиме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на Манежной площади
Работник коммунальной службы на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы на Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков.
Дом 25 на улице Большая Якиманка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Москве за 10 лет обновили почти 80 зданий с угловым рустом
18 ноября, 10:58
Заммэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
АЦ ВЦИОМ: большинство москвичей довольны освещением города
Вчера, 11:24
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россети Московский регионМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала