Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы готовы к работе зимой
19.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россети московский регион
моэк
москва
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".
"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в предстоящий зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего к отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.