Посол Палестины в Австрии отметил роль России в палестинском примирении - РИА Новости, 19.11.2025
04:39 19.11.2025
Посол Палестины в Австрии отметил роль России в палестинском примирении
2025
Посол Палестины в Австрии отметил роль России в палестинском примирении

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи отметил активную роль России в содействии внутреннему палестинскому примирению и поддержку палестинской позиции на международных площадках.
Как уточнил дипломат, для переговоров с Израилем палестинское единство, "безусловно", имеет большое значение. При этом он добавил, что существует законное палестинское правительство, и оно уполномочено вести переговоры с Израилем - как сейчас, так и в будущем. Это, по его словам, напрямую не зависит от внутреннего палестинского примирения. Однако, как добавил дипломат, если в Палестине будет достигнуто единство, то это, "безусловно, укрепит позиции палестинского руководства, в этом нет сомнений".
"Россия традиционно поддерживает палестинскую позицию. Более того, она активно содействует внутреннему палестинскому примирению. Россия оказывает гуманитарную помощь и поддерживает нас на всех международных площадках. Это историческая позиция - еще со времен Советского Союза, - и Российская Федерация сохраняет ее и сегодня", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Он добавил, что Палестина тесно взаимодействуем с Россией на всех международных площадках, в том числе в Вене, где в структурах ООН стороны, по его словам, поддерживают очень тесное взаимодействие с представительством РФ по всем резолюциям, связанным с Палестиной. "Российская делегация в Вене всегда проявляет внимание к нашей позиции и оказывает безусловную поддержку", - добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что Россия поддерживает контакты как с Палестинской администрацией, так и с движением ХАМАС, и эти каналы могут быть задействованы в переговорном процессе. "У России есть связи с обеими сторонами. Москва не раз приглашала все палестинские силы на переговоры и уже выступала посредником во внутреннем палестинском диалоге", - напомнил дипломат.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
