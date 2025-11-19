Рейтинг@Mail.ru
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин - РИА Новости, 19.11.2025
23:42 19.11.2025
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин - РИА Новости, 19.11.2025
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
Член экипажа танкера с российским гражданством скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море недалеко от Стамбула, еще двое... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
мраморное море
стамбул
панама
мраморное море
стамбул
панама
в мире, мраморное море, стамбул, панама
В мире, Мраморное море, Стамбул, Панама
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин

На борту танкера в Мраморном море от отравления погиб россиянин, двое пострадали

СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Член экипажа танкера с российским гражданством скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море недалеко от Стамбула, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба губернатора провинции Стамбул.
"В 17.30 мск среды было получено сообщение об отравлении на борту танкера Swanlake под флагом Панамы в двух милях к югу от острова Демократии и свобод (в Мраморном море – ред.)... По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления", - сообщила канцелярия губернатора.
В общей сложности на борту судна 13 членов экипажа, все они россияне. "Продолжаются усилия по эвакуации двоих раненых и десяти остальных членов экипажа", - сообщила канцелярия.
К танкеру прибыли береговая охрана, морская полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
