На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин

СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Член экипажа танкера с российским гражданством скончался в результате отравления неизвестным веществом в Мраморном море недалеко от Стамбула, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба губернатора провинции Стамбул.

"В 17.30 мск среды было получено сообщение об отравлении на борту танкера Swanlake под флагом Панамы в двух милях к югу от острова Демократии и свобод (в Мраморном море – ред.)... По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления", - сообщила канцелярия губернатора.

В общей сложности на борту судна 13 членов экипажа, все они россияне. "Продолжаются усилия по эвакуации двоих раненых и десяти остальных членов экипажа", - сообщила канцелярия.