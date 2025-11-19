Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Механизм союзного ОСАГО востребован как гражданами России, так и гражданами Беларуси, его оформили свыше 63 тысяч человек, сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская.

"На 30 июня количество граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, которые заключили подобные договоры, было около 23 тысяч. На 31 октября текущего года – уже более 63 тысяч", – приводит Sputnik слова Ленчевской.

Она подчеркнула, что люди ездят в Россию из Беларуси и в обратном направлении с разными целями: это и туризм, и рабочие поездки.

Ленчевская пояснила, что Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту обсуждают на заседании в среду то, как работает система данного страхования.

В пресс-службе Парламентского собрания напомнили, что внедрение союзного ОСАГО – следствие реализации модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства". Он был принят на шестьдесят четвертой сессии Парламентского собрания. По нему в Союзном государстве создана единая система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В законодательство двух стран – Беларуси и России – внесли соответствующие изменения с последующим утверждением правил системы страхования и других актов.

Союзное ОСАГО было введено 23 апреля 2025 года. В Беларуси для этого был подписан указ №108 "О страховании". В нем также было прописано, что полис "Синяя карта" для поездок в Россию на авто отвязывается от евро. Ставки устанавливаются в белорусских рублях и зависят от базовой величины.