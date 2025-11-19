Рейтинг@Mail.ru
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО - РИА Новости, 19.11.2025
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:09 19.11.2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО - РИА Новости, 19.11.2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО
Механизм союзного ОСАГО востребован как гражданами России, так и гражданами Беларуси, его оформили свыше 63 тысяч человек, сообщила член Комиссии Парламентского РИА Новости, 19.11.2025
2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

Свыше 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО

Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Механизм союзного ОСАГО востребован как гражданами России, так и гражданами Беларуси, его оформили свыше 63 тысяч человек, сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Марина Ленчевская.
"На 30 июня количество граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, которые заключили подобные договоры, было около 23 тысяч. На 31 октября текущего года – уже более 63 тысяч", – приводит Sputnik слова Ленчевской.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дни Москвы пройдут в следующем году в Минске
30 октября, 18:10
Она подчеркнула, что люди ездят в Россию из Беларуси и в обратном направлении с разными целями: это и туризм, и рабочие поездки.
Ленчевская пояснила, что Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту обсуждают на заседании в среду то, как работает система данного страхования.
В пресс-службе Парламентского собрания напомнили, что внедрение союзного ОСАГО – следствие реализации модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства". Он был принят на шестьдесят четвертой сессии Парламентского собрания. По нему в Союзном государстве создана единая система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В законодательство двух стран – Беларуси и России – внесли соответствующие изменения с последующим утверждением правил системы страхования и других актов.
Союзное ОСАГО было введено 23 апреля 2025 года. В Беларуси для этого был подписан указ №108 "О страховании". В нем также было прописано, что полис "Синяя карта" для поездок в Россию на авто отвязывается от евро. Ставки устанавливаются в белорусских рублях и зависят от базовой величины.
Появилась и возможность заключать союзный договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Он действует и в Беларуси, и в России. Причем введены специальные тарифы на ряд автомобилей российского и советского производства, которые выпущены до 1 июля 2025 года.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Разуван: система союзного ОСАГО заработала в полном объеме
Вчера, 13:39
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияОСАГО
 
 
