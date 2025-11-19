Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ordash--2055971591.html
Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши
Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 19.11.2025
Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш прибыл в МИД республики, куда он был приглашен во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:21:00+03:00
2025-11-19T12:21:00+03:00
россия
польша
дональд туск
дмитрий песков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_0:37:3076:1767_1920x0_80_0_0_f6c63aefd83d65c2af651915ad7094d7.jpg
https://ria.ru/20251119/polsha-2055911356.html
https://ria.ru/20251118/polsha-2055795045.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c9072631d381b66a16b494cc6ead33dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, дональд туск, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Польша, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

Временный поверенный в делах России Ордаш прибыл в МИД Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш прибыл в МИД республики, куда он был приглашен во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
С чем связано его приглашение в польское внешнеполитическое ведомство, пока не уточняется.
Пара истребителей ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Вчера, 08:23
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на обвинения Польши в адрес России о диверсии на ж/д путях
18 ноября, 17:09
 
РоссияПольшаДональд ТускДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала