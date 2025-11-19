Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш прибыл в МИД республики, куда он был приглашен во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
С чем связано его приглашение в польское внешнеполитическое ведомство, пока не уточняется.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.