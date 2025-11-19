https://ria.ru/20251119/omsk-2055995800.html
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины
Омичу грозит пожизненное заключение за убийство пенсионерки из-за 3 тысяч рублей
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пожизненное заключение за убийство 63-летней женщины из-за 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Убийство произошло 12 ноября в поселке Черлак Омской области
. Полицейские обнаружили в частном доме тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти. После этого полицейскими был задержан 27-летний знакомый погибшей женщины. Выяснилось, что 8 ноября он помогал соседке по хозяйству и потребовал за это 3 тысячи рублей. Женщина отказалась платить.
"В ходе ссоры подозреваемый ударил и задушил потерпевшую, после чего похитил мобильный телефон и скрылся с места преступления. Тело погибшей через несколько дней обнаружила ее родственница, которая вызвала сотрудников правоохранительных ведомств", – сообщили в пресс-службе.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
"Уголовным кодексом Российской Федерации за убийство человека предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – до 20 лет либо пожизненным лишением свободы", – добавили в пресс-службе.
На данный момент мужчина находится под арестом.