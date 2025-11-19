Рейтинг@Mail.ru
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины - РИА Новости, 19.11.2025
13:36 19.11.2025
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины - РИА Новости, 19.11.2025
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины
Жителю Омской области грозит пожизненное заключение за убийство 63-летней женщины из-за 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:36:00+03:00
2025-11-19T13:36:00+03:00
происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Омской области грозит пожизненный срок за убийство женщины

Омичу грозит пожизненное заключение за убийство пенсионерки из-за 3 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пожизненное заключение за убийство 63-летней женщины из-за 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Убийство произошло 12 ноября в поселке Черлак Омской области. Полицейские обнаружили в частном доме тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти. После этого полицейскими был задержан 27-летний знакомый погибшей женщины. Выяснилось, что 8 ноября он помогал соседке по хозяйству и потребовал за это 3 тысячи рублей. Женщина отказалась платить.
"В ходе ссоры подозреваемый ударил и задушил потерпевшую, после чего похитил мобильный телефон и скрылся с места преступления. Тело погибшей через несколько дней обнаружила ее родственница, которая вызвала сотрудников правоохранительных ведомств", – сообщили в пресс-службе.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
"Уголовным кодексом Российской Федерации за убийство человека предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – до 20 лет либо пожизненным лишением свободы", – добавили в пресс-службе.
На данный момент мужчина находится под арестом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
