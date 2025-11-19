https://ria.ru/20251119/ogranicheniya--2056069969.html
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения - РИА Новости, 19.11.2025
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
Ораничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.11.2025
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика