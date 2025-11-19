Флагманский офис "Аэрофлота" в Москве получил премию Workplace Awards

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Клиентский офис "Аэрофлота", расположенный на 1-й Тверской-Ямской в Москве, получил премию Workplace Awards в номинации "Лучший дизайн флагманского офиса", сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новый двухуровневый флагманский офис для обслуживания клиентов на 1-й Тверской-Ямской улице открылся в январе этого года. Во флагманском офисе пассажиры могут купить или переоформить билеты и получить другие услуги. Для участников элитных уровней программы "Аэрофлот Бонус" на втором этаже предусмотрена отдельная зона повышенной комфортности.

Проект флагманского офиса "Аэрофлота" разработало российское архитектурное бюро T+T Architects.

Также в блоке премии "Архитектура и дизайн" победителями стали: офис архитектурного бюро AQ ("Лучший дизайн"), офис группы компаний "Нацпроектстрой" ("Лучший fit-out проект").