10:26 19.11.2025
Флагманский офис "Аэрофлота" в Москве получил премию Workplace Awards
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Клиентский офис "Аэрофлота", расположенный на 1-й Тверской-Ямской в Москве, получил премию Workplace Awards в номинации "Лучший дизайн флагманского офиса", сообщает пресс-служба авиакомпании.
Новый двухуровневый флагманский офис для обслуживания клиентов на 1-й Тверской-Ямской улице открылся в январе этого года. Во флагманском офисе пассажиры могут купить или переоформить билеты и получить другие услуги. Для участников элитных уровней программы "Аэрофлот Бонус" на втором этаже предусмотрена отдельная зона повышенной комфортности.
Проект флагманского офиса "Аэрофлота" разработало российское архитектурное бюро T+T Architects.
Также в блоке премии "Архитектура и дизайн" победителями стали: офис архитектурного бюро AQ ("Лучший дизайн"), офис группы компаний "Нацпроектстрой" ("Лучший fit-out проект").
Workplace Awards — специализированная премия в сфере офисной недвижимости, которая вручается с 2022 года. Экспертное жюри ежегодно отбирает лучшие проекты, которые задают тренды и формируют стандарты в каждом сегменте офисной недвижимости: от классических офисов до сервисных офисов и коворкингов.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Аэрофлот" будет бесплатно перевозить спортивное снаряжение
10 ноября, 15:23
 
МоскваАэрофлот
 
 
