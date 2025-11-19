МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Количество сотрудников военкоматов в Одессе сильно увеличилось при новом главе Сергее Лысаке, сообщила РИА Новости жительница города.
"Что изменилось (при Лысаке - ред.): например, если какой-то молодой мужчина мог приехать летом в пересменку ТЦКашников (сотрудников территориальных центров комплектования, так на Украине называют сотрудников военкоматов - ред.) с другого города сюда отдохнуть за чертой города, то сейчас столько много постов, и просто нереально передвигаться", - сказала собеседница агентства.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
