В Одессе главу села второй год судят за слова о русских
Главу одного из сел в Одесской области Украины второй год судят за слова о том, что русские придут и наведут порядок, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:41:00+03:00
2025-11-19T02:41:00+03:00
2025-11-19T02:41:00+03:00
в мире
одесса
одесская область
украина
владимир зеленский
александр пушкин
александр маринеско
одесса
одесская область
украина
2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главу одного из сел в Одесской области Украины второй год судят за слова о том, что русские придут и наведут порядок, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Глава одного из сел как-то очень открыто высказалась, что русские придут и здесь наведут порядок. И вот уже второй год ее тягают, и вот в ноябре должен быть последний суд", - сказала собеседница агентства.
Глава села, по ее словам, пока еще исполняет свои обязанности.
"Но я думаю, что там будет печально все", - добавила она.
Жители Одессы
с приходом Владимира Зеленского
постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.
В начале ноября украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском. В конце октября местные власти закрыли фанерными щитами памятник русскому поэту Александру Пушкину
. Также в конце октября в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь уроженца города, легендарного советского подводника Александра Маринеско
.