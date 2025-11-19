В Одессе главу села второй год судят за слова о русских

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главу одного из сел в Одесской области Украины второй год судят за слова о том, что русские придут и наведут порядок, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Глава одного из сел как-то очень открыто высказалась, что русские придут и здесь наведут порядок. И вот уже второй год ее тягают, и вот в ноябре должен быть последний суд", - сказала собеседница агентства.

Глава села, по ее словам, пока еще исполняет свои обязанности.

"Но я думаю, что там будет печально все", - добавила она.

Жители Одессы с приходом Владимира Зеленского постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.