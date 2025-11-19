Рейтинг@Mail.ru
В Одессе главу села второй год судят за слова о русских - РИА Новости, 19.11.2025
02:41 19.11.2025
В Одессе главу села второй год судят за слова о русских
В Одессе главу села второй год судят за слова о русских - РИА Новости, 19.11.2025
В Одессе главу села второй год судят за слова о русских
Главу одного из сел в Одесской области Украины второй год судят за слова о том, что русские придут и наведут порядок, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
одесса
одесская область
украина
владимир зеленский
александр пушкин
александр маринеско
одесса
одесская область
украина
Дарья Буймова
в мире, одесса, одесская область, украина, владимир зеленский, александр пушкин, александр маринеско
В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Владимир Зеленский, Александр Пушкин, Александр Маринеско
В Одессе главу села второй год судят за слова о русских

Главу села в Одесской области судят за слова, что Россия наведет порядок

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главу одного из сел в Одесской области Украины второй год судят за слова о том, что русские придут и наведут порядок, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Глава одного из сел как-то очень открыто высказалась, что русские придут и здесь наведут порядок. И вот уже второй год ее тягают, и вот в ноябре должен быть последний суд", - сказала собеседница агентства.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Труханов заявил, что Одесса не русский город
28 июня, 01:47
Глава села, по ее словам, пока еще исполняет свои обязанности.
"Но я думаю, что там будет печально все", - добавила она.
Жители Одессы с приходом Владимира Зеленского постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.
В начале ноября украинская полиция нагрянула с проверкой в клуб в Одессе, где, предположительно, играла российская музыка, а местные жители "массово подпевали" на русском. В конце октября местные власти закрыли фанерными щитами памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также в конце октября в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь уроженца города, легендарного советского подводника Александра Маринеско.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
1 июля, 06:58
 
В миреОдессаОдесская областьУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ПушкинАлександр Маринеско
 
 
