В "Нафтогазе" проходят обыски, заявил депутат Рады

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в компании "Нафтогаз Украина", в том числе у директора по безопасности Виталия Бровко, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

НАБУ прямо сейчас проводит обыски в " Нафтогазе ". В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко. У него уже забрали телефон. До прихода в команду главы "Нафтогаза" (Сергея -ред.) Корецкого Бровко работал в офисе генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР (государственном бюро расследований – ред.)", - написал Гончаренко * в своем Telegram-канале.

По его словам, следственные действия начались полтора часа назад.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.