https://ria.ru/20251119/obvinyaemaya-2055911966.html
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама - РИА Новости, 19.11.2025
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
Россиянка, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции и скрывшаяся от следствия, депортирована из Вьетнама в Россию, сообщила официальный... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:29:00+03:00
2025-11-19T08:29:00+03:00
2025-11-19T08:29:00+03:00
россия
вьетнам
ханой
ирина волк
интерпол
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994065663_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_c79723a2b6ce853784aae0c69d4a934a.jpg
https://ria.ru/20251118/tailand-2055676400.html
https://ria.ru/20251118/posolstvo--2055635649.html
россия
вьетнам
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994065663_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_3e333499df005129be619472b42f3cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, ханой, ирина волк, интерпол, в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Ирина Волк, Интерпол, В мире
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
Обвиняемую по делу о нелегальной миграции россиянку депортировали из Вьетнама
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россиянка, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции и скрывшаяся от следствия, депортирована из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола
МВД России из Социалистической Республики Вьетнам депортирована гражданка Российской Федерации. Она обвиняется в организации незаконной миграции с использованием своего служебного положения и в получении взятки в особо крупном размере", - сообщила Волк
.
Она добавила, что по каналам Интерпола были установлены все трансграничные перемещения разыскиваемой, и она задержана правоохранительными органами Вьетнама
.
"По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год специалист центра международного сотрудничества столичного вуза, действуя по предварительному сговору с коллегами, организовала незаконный въезд и пребывание в нашей стране иностранных граждан. За денежное вознаграждение были изготовлены фиктивные документы для получения ими учебных виз, однако фактически мигранты обучения не проходили", - сказала Волк.
Представитель МВД РФ добавила, что по данному факту в 2024 году было возбуждено уголовное дело, а в апреле этого года фигурантка была арестована, однако она скрылась от следствия, и в сентябре этого года была объявлена в международный розыск.
"В аэропорту города Ханоя
обвиняемая передана представителям российского Бюро Интерпола для доставки в Москву", - заключила Волк.