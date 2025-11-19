Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама 19.11.2025
08:29 19.11.2025
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама
россия
вьетнам
ханой
ирина волк
интерпол
в мире
россия
вьетнам
ханой
россия, вьетнам, ханой, ирина волк, интерпол, в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Ирина Волк, Интерпол, В мире
Россиянку, обвиняемую в организации миграции, депортировали из Вьетнама

Обвиняемую по делу о нелегальной миграции россиянку депортировали из Вьетнама

Вид из иллюминатора на Хошимин
Вид из иллюминатора на Хошимин
© Getty Images / ti1993
Вид из иллюминатора на Хошимин . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россиянка, обвиняемая в организации канала нелегальной миграции и скрывшаяся от следствия, депортирована из Вьетнама в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Социалистической Республики Вьетнам депортирована гражданка Российской Федерации. Она обвиняется в организации незаконной миграции с использованием своего служебного положения и в получении взятки в особо крупном размере", - сообщила Волк.
Она добавила, что по каналам Интерпола были установлены все трансграничные перемещения разыскиваемой, и она задержана правоохранительными органами Вьетнама.
"По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год специалист центра международного сотрудничества столичного вуза, действуя по предварительному сговору с коллегами, организовала незаконный въезд и пребывание в нашей стране иностранных граждан. За денежное вознаграждение были изготовлены фиктивные документы для получения ими учебных виз, однако фактически мигранты обучения не проходили", - сказала Волк.
Представитель МВД РФ добавила, что по данному факту в 2024 году было возбуждено уголовное дело, а в апреле этого года фигурантка была арестована, однако она скрылась от следствия, и в сентябре этого года была объявлена в международный розыск.
"В аэропорту города Ханоя обвиняемая передана представителям российского Бюро Интерпола для доставки в Москву", - заключила Волк.
Россия Вьетнам Ханой Ирина Волк Интерпол В мире
 
 
