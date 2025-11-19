МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Клоунский мировой суд не требует никаких доказательств. Сказать “мы знаем”, конечно, недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны", — обрушился с критикой он.
Журналист также напомнил о голословных обвинениях в адрес России, звучавших ранее из-за инцидентов с дронами.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
