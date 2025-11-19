Рейтинг@Mail.ru
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России - РИА Новости, 19.11.2025
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России - РИА Новости, 19.11.2025
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России
Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
польша
украина
чей боуз
дональд туск
вооруженные силы украины
зрк с-300
в мире, россия, польша, украина, чей боуз, дональд туск, вооруженные силы украины, зрк с-300, анджей дуда
В мире, Россия, Польша, Украина, Чей Боуз, Дональд Туск, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Анджей Дуда
Журналист набросился на Туска из-за дерзкого обвинения в адрес России

Боуз: обвинения Туска в адрес России бездоказательны и опасны

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны и опасны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Клоунский мировой суд не требует никаких доказательств. Сказать “мы знаем”, конечно, недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны", — обрушился с критикой он.
Туск потребовал от Зеленского данные украинцев, подозреваемых в ЧП на ж/д
Таким образом Боуз прокомментировал бездоказательное заявление Туска о том, что украинцы, совершившие подрыв на железнодорожной линии в Польше, якобы сотрудничали с Россией.
Журналист также напомнил о голословных обвинениях в адрес России, звучавших ранее из-за инцидентов с дронами.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
В миреРоссияПольшаУкраинаЧей БоузДональд ТускВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Анджей Дуда
 
 
