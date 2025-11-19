МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Женщины чаще мужчин платят за дополнительное образование - осенью этого года на них пришлось 63% платежей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.

"Как оказалось, женщины чаще, чем мужчины, оплачивают по картам банка дополнительное образование – как собственное, так и детей. Осенью текущего года на них пришлось 63% платежей по картам банка, а на мужчин – 37%", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены все операции по картам банка в категориях "онлайн-школы" и "бизнес-тренинги" с начала 2025 года.

При этом отмечается, что мужчины, напротив, лидируют по величине среднего чека, который оказался на 41% выше, чем у женщин – 6 056 рублей против 4 300 рублей.

"С приходом осени, а вместе с ней – стартом очередного учебного сезона и окончания летних каникул и отпусков, у россиян растет спрос на дополнительное онлайн-образование. И взрослые, и дети давно оценили преимущество онлайн-школ в освоении новой профессии или углубленном изучении школьных предметов, а также прохождении различных тренингов роста", - отмечают аналитики.

Так, уже в сентябре текущего года аналитиками "Русского стандарта" был отмечен резкий рост – на 60% – числа таких платежей по картам банка относительно августа.

По данным банка, средний чек платежа по картам за обучение в онлайн-школах и на бизнес-тренингах этой осенью составляет 4 951 рубль. Он немного снизился относительно лета, когда он составлял 5 321 рубль, при этом оказался выше, чем зимой (4 705 рублей) и весной (4 789 рублей).