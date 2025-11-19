Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 19.11.2025
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж
специальная военная операция на украине
киев
воронеж
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
2025
киев, воронеж, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Воронеж, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало обломки ракет ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу.
Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
На опубликованных фотографиях видны искореженные фрагменты произведённых США ракет.
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВоронежСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
