Россия резко сократила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 19.11.2025
04:37 19.11.2025 (обновлено: 08:54 19.11.2025)
Россия резко сократила вложения в американские гособлигации
Россия резко сократила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 19.11.2025
Россия резко сократила вложения в американские гособлигации
Объем российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T04:37:00+03:00
2025-11-19T08:54:00+03:00
экономика
сша
япония
великобритания
россия
деньги
китай
министерство финансов сша
экономика, сша, япония, великобритания, россия, деньги, китай, министерство финансов сша
Экономика, США, Япония, Великобритания, Россия, Деньги, Китай, Министерство финансов США
Россия резко сократила вложения в американские гособлигации

Объем инвестиций России в гособлигации США в сентябре снизился до $31 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Объем российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США.
Согласно отчету, в августе показатель составлял 39 миллионов долларов. Таким образом, он сократился примерно на 20 процентов.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами
24 октября, 06:06
На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные — девять миллионов. Основными покупателями были частные инвесторы. По состоянию на этот месяц первое место среди иностранных держателей гособлигаций занимала Япония, второе место — Британия, третье — Китай.
Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами достиг 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
15 октября, 15:53
 
ЭкономикаСШАЯпонияВеликобританияРоссияДеньгиКитайМинистерство финансов США
 
 
