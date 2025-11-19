https://ria.ru/20251119/obem-2055894829.html
Россия резко сократила вложения в американские гособлигации
Объем российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США. РИА Новости, 19.11.2025
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Объем российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США.
Согласно отчету, в августе показатель составлял 39 миллионов долларов. Таким образом, он сократился примерно на 20 процентов.
На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные — девять миллионов. Основными покупателями были частные инвесторы. По состоянию на этот месяц первое место среди иностранных держателей гособлигаций занимала Япония, второе место — Британия, третье — Китай.
Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами достиг 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.