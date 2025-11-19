Россия резко сократила вложения в американские гособлигации

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Объем российских инвестиций в американские гособлигации в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных Минфина США.

Согласно отчету, в августе показатель составлял 39 миллионов долларов. Таким образом, он сократился примерно на 20 процентов.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные — девять миллионов. Основными покупателями были частные инвесторы. По состоянию на этот месяц первое место среди иностранных держателей гособлигаций занимала Япония , второе место — Британия , третье — Китай .