ОАЭ согласились изъять имущество наркоторговцев на несколько миллионов евро - РИА Новости, 19.11.2025
21:31 19.11.2025
ОАЭ согласились изъять имущество наркоторговцев на несколько миллионов евро
в мире, франция, оаэ, париж, жеральд дарманен, эммануэль макрон
В мире, Франция, ОАЭ, Париж, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые согласились по просьбе Франции изъять имущество наркоторговцев на несколько десятков миллионов евро в рамках совместных усилий по борьбе с торговлей наркотиками, заявил в среду глава французского минюста Жеральд Дарманен по итогам своего визита в ОАЭ.
"Я передал эмиратским властям список имущества на несколько десятков миллионов евро, чтобы они могли заморозить колоссальные преступные активы наркоторговцев в Дубае, в частности апартаменты и люксовые виллы, приобретенные за наличные или через криптовалюту. Впервые Объединенные Арабские Эмираты согласились изъять около 40 квартир. Это большая победа", - написал он на своей странице в соцсети X.
Помимо этого, Франция передала властям ОАЭ список имен "очень опасных наркоторговцев", экстрадиции которых добивается Париж, заявил Дарманен. По его словам, с начала года французским властям были переданы 14 преступников, теперь Париж хочет добиться передачи еще около 15.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон провел правительственное совещание по проблеме наркоторговли в стране, потребовав от министров усилить борьбу с ней после ряда связанных с наркобандитизмом насильственных инцидентов на юге страны.
Ранее подросток в Гренобле впал в кому, получив три пулевых ранения недалеко от точки продажи наркотиков. До этого в Марселе был застрелен брат видного французского активиста, выступающего против наркобандитизма. Следствие считает, что убийство было совершено в качестве предупреждения.
Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах, в особенности в Марселе, Лионе и Гренобле.
В мире Франция ОАЭ Париж Жеральд Дарманен Эммануэль Макрон
 
 
