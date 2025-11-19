ОАЭ согласились изъять имущество наркоторговцев на несколько миллионов евро

ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые согласились по просьбе Франции изъять имущество наркоторговцев на несколько десятков миллионов евро в рамках совместных усилий по борьбе с торговлей наркотиками, заявил в среду глава французского минюста Жеральд Дарманен по итогам своего визита в ОАЭ.