Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вся законодательная и доказательная база для "Нюрнберга-2" над киевским режимом уже есть, он не просто может состояться, а должен состояться, заявил РИА Новости член научного совета РВИО, член Ассоциации историков, доктор исторических наук Алексей Плотников.

"Что-то подобное (Нюрнбергскому процессу) не просто могло бы быть. Оно должно быть. Нюрнберг живее всех живых, можно даже так сказать", - заявил Плотников РИА Новости.

Он напомнил, что все решения Нюрнбергского трибунала имплементированы в международную правовую базу, признаны ООН

"В чем главное значение Нюрнберга ? В том, что он впервые ввел персональную ответственность должностных лиц. Раньше этого никогда не было", - отметил Плотников . Он напомнил, что до Нюрнберга наказаниям, в частности репарациям и территориальным потерям, подвергались проигравшие государства, но не руководители этих государств.

Кроме того, Нюрнберг утвердил правило, что исполнение преступного приказа не освобождает исполнителя от личной ответственности. Также вводился принцип "без срока давности". Наконец, Нюрнберг осудил нацизм и фашизм - эта правовая база также должна быть использована уже сейчас, считает Плотников.

По оценке историка, сейчас понимание неотвратимости наказания подействовало бы отрезвляюще на руководителей киевского режима и тех, кто выполняет его преступные приказы.

"Например, пана Зеленского судить - хоть сейчас можно. Буданова (глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - ред.) хоть сейчас можно. Сырского (главкома ВСУ Александра Сырского - ред.) взять: ты отдавал приказ наносить огневое поражение по мирным населенным пунктам, это военное преступление. Убийство, истязание военнопленных - это тоже военные преступления", - привел примеры он.

Плотников напомнил, что нацистских преступников в Нюрнберге тоже осудили, в частности, за преступления против человечности.

"Так что если какой-нибудь командир бригады будет говорить, что ему отдали приказ сжечь деревню... Не надо заслоняться приказом. Исполнение преступного приказа не освобождает от ответственности. Если совершил преступление, которое будет преследоваться как международное, то прикрываться приказом, государством, должностными обязанностями не получится. Будешь сам судим и за это получишь свой срок", - отметил Плотников.

Эксперт признал, что уже сейчас боевиков ВСУ судят очно и заочно, но это происходит по общеуголовным делам.

"А нужно на основе имеющихся правовых актов, норм, конституировать соответствующий трибунал <…> Здесь международное преступление, без срока давности и с персональной ответственностью. Тем более можно потом в Интерпол подать, можно тебя подать в розыск, если ты куда-то убежишь. Да, они пока не у нас в руках, но если они будут у нас или в руках дружественных нам стран Глобального Юга, они прекрасно понимают, чем это может закончиться", - считает эксперт.

Он напомнил также, что Нюрнбергский трибунал признал преступными такую организацию, как СС и все его структурные подразделения.