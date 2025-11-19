Рейтинг@Mail.ru
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
10:09 19.11.2025
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
2025-11-19T10:09:00+03:00
2025-11-19T10:10:00+03:00
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Он (Трамп - ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров", - пишет издание со ссылкой на источники.
Николас Мадуро
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
18 ноября, 03:43
Как утверждает New York Times, в рамках одного из этапов переговоров звучало предложение, приписываемое в статье Мадуро, сложить полномочия "в течении пары лет". Белый дом его отверг. При этом доказательства того, что такие переговоры состоялись, не приводятся.
Как утверждают источники, в ходе переговоров также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти.
По мнению газеты, неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между США и Венесуэлой всё ещё возможно. При этом источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет Трамп.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дональд Трамп
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы
17 ноября, 23:21
 
