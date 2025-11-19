Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям.
"Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой.
Новак затруднился сказать, до какого уровня может снизиться дисконт, подчеркнув, что это зависит от рынка. "Можно только смотреть, как это было в предыдущий период. В предыдущий период это восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.