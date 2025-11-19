Рейтинг@Mail.ru
15:18 19.11.2025 (обновлено: 15:30 19.11.2025)
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть
Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям. РИА Новости, 19.11.2025
экономика
россия
абу-даби
александр новак
лукойл
министерство финансов сша
роснефть
экономика, россия, абу-даби, александр новак, лукойл, министерство финансов сша, роснефть
Экономика, Россия, Абу-Даби, Александр Новак, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Роснефть
Новак ожидает снижения дисконта на нефть РФ по адаптации рынка к новым санкциям

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям.
"Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой.
Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Опять покупают": Запад обескуражен своим же ударом по России
14 ноября, 08:00
Новак затруднился сказать, до какого уровня может снизиться дисконт, подчеркнув, что это зависит от рынка. "Можно только смотреть, как это было в предыдущий период. В предыдущий период это восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября, 17:50
 
ЭкономикаРоссияАбу-ДабиАлександр НовакЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАРоснефть
 
 
