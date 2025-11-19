Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям.

"Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой.