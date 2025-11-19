Рейтинг@Mail.ru
В России создан новый способ лазерного контроля целостности труб
Наука
 
05:00 19.11.2025
В России создан новый способ лазерного контроля целостности труб
В России создан новый способ лазерного контроля целостности труб - РИА Новости, 19.11.2025
В России создан новый способ лазерного контроля целостности труб
Метод удаленного контроля оборудования для перекачки жидкостей разработали специалисты ТГАСУ в составе исследовательского коллектива. Он основан на оценке... РИА Новости, 19.11.2025
наука, университетская наука, технологии, россия, томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу), севастопольский государственный университет, севастополь, республика крым, томск, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Наука, Университетская наука, Технологии, Россия, Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Севастопольский государственный университет, Севастополь, Республика Крым, Томск, Российские инновации, Технологическое лидерство

В России создан новый способ лазерного контроля целостности труб

Проверка сварного шва
Проверка сварного шва - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Phynart Studio
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Метод удаленного контроля оборудования для перекачки жидкостей разработали специалисты ТГАСУ в составе исследовательского коллектива. Он основан на оценке вибраций узлов конструкции с помощью воздействия на "подозрительные" участки лазером. Результаты представлены в Applied optics.
Оборудование для перекачивания жидкостей обычно "гудит" в диапазоне 1-30 Герц, а слышимая вибрация обусловлена излучением с частотой до 20 кГц (килогерц) — на пределе восприятия человеческим ухом. Если в этой системе возникают вибрации с другими частотами, то это может указывать на неисправность: засоры или протечки труб, разрушение опор трубопровода или изменение работы насосов, рассказали в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ).
На регистрации повышенной вибрации оборудования работают многие системы контроля за промышленным и бытовым оборудованием, добавил директор научно-исследовательского института строительных материалов ТГАСУ Андрей Мостовщиков. Эти системы имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от входящих в их схемы оптических приборов. Некоторые способны "услышать" неправильные вибрации только в узком диапазоне, другие сложны и из-за этого дорогостоящи, третьи работают слишком медленно для оперативного реагирования на аварию, подчеркнул специалист.
Ученые ТГАСУ совместно с коллегами из Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета предложили новую систему удаленного контроля состояния труб и насосов с высоким разрешением и производительностью. Источники лазерного излучения формируют тонкие разноцветные пленки, на которых можно "увидеть" нежелательные вибрации оборудования.
"На компьютер с производительностью практически любого современного ноутбука поступает разноцветная картинка, возникающая из-за взаимодействия красного, синего и зеленого лазерного излучения с голографической пленкой. Если какой-то из цветов начинает преобладать, то вибрация в одном из диапазонов усилилась и отдельный элемент водонапорного оборудования требует повышенного внимания", — объяснил специалист.
По словам Мостовщикова, в будущем специалисты планируют протестировать новую систему контроля в сложных промышленных условиях, внося поправки на возможное попадание пыли и пара.
 
