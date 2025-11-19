Рейтинг@Mail.ru
На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода
Наука
 
07:00 19.11.2025 (обновлено: 12:08 19.11.2025)
На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода
Ученые музея-заповедника "Куликово поле" установили, что мегалиту, известному как Камень Дмитрия Донского, около 200 миллионов лет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2025
На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода

Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые музея-заповедника "Куликово поле" установили, что мегалиту, известному как Камень Дмитрия Донского, около 200 миллионов лет, сообщили в пресс-службе музея.
Камень Дмитрия Донского находится на Куликовом поле, недалеко от места слияния Дона и Непрядвы, в балке Рыбий Верх. Согласно преданию, именно здесь тяжело раненый князь нашел опору после Куликовской битвы.
В музее рассказали, что этот камень, как и другие мегалиты (археологические памятники из одного или более больших камней) на территории заповедника, относится к юрскому или меловому периоду и сформировался около 200 миллионов лет назад.
"По данным геологического обследования, мегалиты представляют собой кварцевый песчаник от розово-серого до охристо-желтого цвета. Он состоит из минеральных частиц, мельчайших обломков, накапливающихся на дне мелководных морей", — рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.
Она отметила, что начиная с девонского периода, около 400 миллионов лет назад, на территорию Восточно-Европейской равнины периодически наступало море. В ту эпоху в его водах, возможно, обитали даже предки современных акул, включая гигантских мегалодонов.
"Наступление и отступление моря вызвало накопление морских и континентальных отложений. В морях отлагались известняки и мел, а в более мелководных зонах морских бассейнов — глины, пески и песчаники, ставшие основой мегалитов", — объяснила Бурова.
После последнего отступления морей (около 40-25 миллионов лет назад) в результате движений земной коры эти породы вышли на поверхность и подверглись процессам выветривания. Кроме того, в этот период сформировались основные элементы рельефа Русской равнины. Климат стал более прохладным и сухим, проявлялась сезонность.
"В ледниковый период на территории Русской равнины, не занятой ледниковыми покровами, начала формироваться тундростепь. Климат на территории Куликова поля был очень холодный и сухой, во флоре господствовали травы и низкорослые ивовые кустарники, в фауне — мамонты, шерстистые носороги. Палеонтологическая коллекция музея-заповедника имеет в своем составе остатки костей этих животных", — подчеркнула ученая.
По ее словам, около 11 тысяч лет назад, после отступления последнего Валдайского ледника, на смену тундростепи пришла лесостепь. После этого ландшафт менялся исключительно из-за хозяйственной деятельности человека. Естественная лесная и степная растительность была практически уничтожена в конце XVII — начале XVIII века.
"Коренных лесов не осталось. Все современные лесные массивы были высажены в послевоенные годы. Естественные травяные степные сообщества сохранились на хозяйственных неудобьях. Большинство из этих участков взяты под охрану в виде памятников природы. На Куликовом поле таких памятников природы — 11", — отметила Ольга Бурова.
Ученая рассказала также, что мегалиты на Куликовом поле можно встретить в долинах рек Курца и Птань. А узнать больше об их истории и ближе познакомиться с этапами формирования современного ландшафта Русской равнины совсем скоро будет возможно в музейном комплексе "Русское поле".
В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы на Куликовом поле планируется создание музейного комплекса "Русское поле", ключевой идеей которого станет проблема сохранения родной земли. Комплекс не только впервые на федеральном уровне представит экспозиции о природе Русской равнины, но и станет современным центром семейного отдыха благодаря развитой инфраструктуре.
 
история
 
 
