Сенат рассмотрит кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА 3 декабря

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель комитета сената по торговле Тэд Круз сообщил, что законодатели 3 декабря рассмотрят кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального аэрокосмического агентства США (НАСА).

"Слушания по номинации состоятся 3 декабря в 10 утра (18:00мск)", - говорится в сообщении на сайте комитета со ссылкой на Круза.

В сообщении уточняется, что оценивать законодатели из профильного комитета будут кандидатуру Айзекмана

Ранее Трамп уже предлагал миллиардера на пост главы НАСА , но снял его кандидатуру из-за разлада с Илоном Маском . В ноябре президент сообщил, что вернулся к предложению. Сейчас временно исполняющим обязанности главы НАСА является министр транспорта Шон Даффи.

В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана, ранее представленной Маском, тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.

Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние порядка двух миллиардов долларов он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.

В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США . Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.

Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.