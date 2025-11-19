Рейтинг@Mail.ru
Сенат рассмотрит кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА 3 декабря
02:33 19.11.2025
Сенат рассмотрит кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА 3 декабря
Сенат рассмотрит кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА 3 декабря
Председатель комитета сената по торговле Тэд Круз сообщил, что законодатели 3 декабря рассмотрят кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы... РИА Новости, 19.11.2025
Сенат рассмотрит кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА 3 декабря

Комитет сената попробует утвердить миллиардера Айзекмана главой НАСА 3 декабря

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель комитета сената по торговле Тэд Круз сообщил, что законодатели 3 декабря рассмотрят кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального аэрокосмического агентства США (НАСА).
"Слушания по номинации состоятся 3 декабря в 10 утра (18:00мск)", - говорится в сообщении на сайте комитета со ссылкой на Круза.
В сообщении уточняется, что оценивать законодатели из профильного комитета будут кандидатуру Айзекмана.
Ранее Трамп уже предлагал миллиардера на пост главы НАСА, но снял его кандидатуру из-за разлада с Илоном Маском. В ноябре президент сообщил, что вернулся к предложению. Сейчас временно исполняющим обязанности главы НАСА является министр транспорта Шон Даффи.
В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана, ранее представленной Маском, тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.
Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние порядка двух миллиардов долларов он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.
В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для Вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.
Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.
Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентств. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
