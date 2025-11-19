Рейтинг@Mail.ru
03:51 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/nalogi-2055891166.html
Названы налоги, которые нельзя оспорить в ФНС
2025-11-19T03:51:00+03:00
2025-11-19T03:51:00+03:00
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
2025
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Названы налоги, которые нельзя оспорить в ФНС

Платежи, которые налогоплательщики начислили себе сами, пересмотреть нельзя

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россияне могут оспорить в Федеральной налоговой службе (ФНС) или в суде начисленные им налоги, но платежи, которые налогоплательщики начислили себе сами, пересмотреть нельзя, выяснило РИА Новости, изучив материалы ФНС.
ФНС не будет пересматривать, в частности, налог на профессиональный доход, налоги от предпринимательской и иной деятельности, а также НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан
4 октября, 03:48
"Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно", - объясняется в материалах ведомства.
Кроме того, несогласие не направляется по тем налогам, по которым уже имеется вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности.
Налоговые долги россиян по новому порядку теперь могут быть списаны с их банковских счетов без решения суда, но только в том случае, если плательщик их не оспаривает. Если он заявит в налоговую службу о несогласии с начисленными суммами, долг не будет списываться до урегулирования спора.
Заявление о несогласии с налоговыми начислениями удобнее всего направить в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. На это у россиян есть 30 дней.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Налоговый консультант рассказала, как справиться с задолженностями
22 марта, 11:24
Оспорить можно не только налоговое уведомление, но и решение о взыскании, требование об уплате, а также решение об отмене налогового вычета. Удобнее всего сделать это в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговый орган сразу исключит спорную сумму из общего сальдо единого налогового счета до завершения рассмотрения спора, в том числе в судебном порядке. Базовый срок для принятия решения по заявлению о перерасчете ранее начисленного налога составляет 30 рабочих дней со дня поступления документов.
В отдельных случаях он может быть продлен еще на 30 дней.
При положительном решении плательщик получит новое налоговое уведомление с перерасчетом суммы обязанности. А в случае отказа – получит сообщение об отказе, которое также можно обжаловать, сперва в вышестоящем органе, а после этого – в суде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
31 июля, 16:37
 
Экономика
 
 
