Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 600 артиллеристов Росгвардии отмечены государственными наградами за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.

"С начала проведения СВО артиллеристы войск национальной гвардии выполнили более 6 тысяч огневых задач, при этом уничтожили сотни националистов, большое количество единиц вражеской техники, в том числе бронетанковой. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, около 600 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии войск национальной гвардии отмечены государственными наградами", - сказали в ведомстве.

Росгвардии отметили, что на вооружении артиллерийских подразделений ведомства имеются ствольная артиллерия, минометы и противотанковые ракетные комплексы. В зоне СВО артиллеристы войск национальной гвардии выполняют задачи по огневой поддержке подразделений оперативного и спецназначения, участвуют в охране и обороне важных гособъектов, обеспечивают прикрытие пунктов временной дислокации, а также проводят артиллерийское сопровождение колонн и световое обеспечение боевых действий ночью.

"При выполнении огневых задач артиллерия войск национальной гвардии поражает различные цели противника: наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, радиолокационные станции, танки, автомобильную технику, живую силу и огневые средства противника, пункты управления беспилотными воздушными судами. Анализ боевого применения артиллерии ведомства показал ее высокую эффективность", - добавили в ведомстве.