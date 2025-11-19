Рейтинг@Mail.ru
Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/nagrady-2055872528.html
Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО
Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО
Около 600 артиллеристов Росгвардии отмечены государственными наградами за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе СВО,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:29:00+03:00
2025-11-19T00:29:00+03:00
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_0:188:2992:1871_1920x0_80_0_0_f1b7c6f760f9e1c56c517c97d38e8d4d.jpg
https://ria.ru/20251119/bezopasnost-2055871398.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_181:0:2800:1964_1920x0_80_0_0_4098c18cb5f593b8a63d66fc9e0927df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Около 600 артиллеристов Росгвардии получили награды за мужество на СВО

Около 600 артиллеристов Росгвардии награждены за проявленное на СВО мужество

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 600 артиллеристов Росгвардии отмечены государственными наградами за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе СВО, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника
00:12
"С начала проведения СВО артиллеристы войск национальной гвардии выполнили более 6 тысяч огневых задач, при этом уничтожили сотни националистов, большое количество единиц вражеской техники, в том числе бронетанковой. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, около 600 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат артиллерии войск национальной гвардии отмечены государственными наградами", - сказали в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что на вооружении артиллерийских подразделений ведомства имеются ствольная артиллерия, минометы и противотанковые ракетные комплексы. В зоне СВО артиллеристы войск национальной гвардии выполняют задачи по огневой поддержке подразделений оперативного и спецназначения, участвуют в охране и обороне важных гособъектов, обеспечивают прикрытие пунктов временной дислокации, а также проводят артиллерийское сопровождение колонн и световое обеспечение боевых действий ночью.
"При выполнении огневых задач артиллерия войск национальной гвардии поражает различные цели противника: наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, радиолокационные станции, танки, автомобильную технику, живую силу и огневые средства противника, пункты управления беспилотными воздушными судами. Анализ боевого применения артиллерии ведомства показал ее высокую эффективность", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в Росгвардии отметили, что опыт применения артиллерии войск в ходе СВО учитывается при подготовке личного состава. Так, обучение офицеров-артиллеристов для Росгвардии, а также повышение их квалификации проводятся в Санкт-Петербургской военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии РФ на командно-артиллерийском факультете по специальности "Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала