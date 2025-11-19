Рейтинг@Mail.ru
"Нафтогаз" опроверг сообщения об обысках в офисах компании - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/naftogaz-2056014605.html
"Нафтогаз" опроверг сообщения об обысках в офисах компании
"Нафтогаз" опроверг сообщения об обысках в офисах компании - РИА Новости, 19.11.2025
"Нафтогаз" опроверг сообщения об обысках в офисах компании
Компания "Нафтогаз Украина" отрицает проведение обысков в ее офисах сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:22:00+03:00
2025-11-19T14:22:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
нафтогаз украины
энергоатом
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151562/45/1515624574_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_64f3518e2257cca7d2a85f3af56a64e0.jpg
https://ria.ru/20251119/delo-2055968867.html
https://ria.ru/20251119/zelenskiy--2055939584.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151562/45/1515624574_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_814a263dff81ef9c737b37ecf882eda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нафтогаз украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Нафтогаз Украины, Энергоатом, Дело Миндича
"Нафтогаз" опроверг сообщения об обысках в офисах компании

"Нафтогаз Украина" отрицает проведение обысков в ее офисах сотрудниками НАБУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украина" отрицает проведение обысков в ее офисах сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что НАБУ проводит обыски в компании "Нафтогаз Украина", в том числе у директора по безопасности Виталия Бровко.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В деле о коррупции на Украине появилось имя Умерова
Вчера, 12:09
"Никаких обысков в офисах группы "Нафтогаз" не проводится. Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", - приводит слова представителя компании телеканал "Общественное".
В "Нафтогазе" подчеркнули, что сотрудничают с антикоррупционными и правоохранительными органами, добавив, что это касается всех без исключения работников. "В случае установления нарушений будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников," — добавили в компании.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу
Вчера, 10:39
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Нафтогаз УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала