МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Краев. Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости, что о группе наемников, ранее пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования и обратившихся за помощью к президенту Колумбии, ничего не известно.

В начале октября колумбийский наемник ВСУ обратился через соцсети к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой вызволить его с сослуживцами с Украины , где их обманули с зарплатой и откуда не хотели отпускать командиры. После этого Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с его соотечественниками и призвал последних незамедлительно вернуться на родину.

"Нет никакой информации. Страницы в соцсетях многих из них были удалены. В оставшихся аккаунтах с тех пор ничего не публиковалось", - сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что получает информацию о положении колумбийцев на Украине от вернувшихся оттуда на родину соотечественников, а также от родственников тех наемников, которые находятся в рядах ВСУ в настоящее время. В этой связи Инкапье заявил, что о группе наемников, пытавшихся выбраться с Украины, никто ничего не знает.

Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.

В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.