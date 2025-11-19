Рейтинг@Mail.ru
Колумбийский военный рассказал об исчезновении группы наемников на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/naemniki-2055901525.html
Колумбийский военный рассказал об исчезновении группы наемников на Украине
Колумбийский военный рассказал об исчезновении группы наемников на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Колумбийский военный рассказал об исчезновении группы наемников на Украине
Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:26:00+03:00
2025-11-19T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
ближний восток
густаво петро
алексей бобров
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251002/naemnik-2045894105.html
https://ria.ru/20251014/kolumbiya-2048089328.html
https://ria.ru/20250625/rossija-2025235979.html
украина
колумбия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, ближний восток, густаво петро, алексей бобров, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Ближний Восток, Густаво Петро, Алексей Бобров, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Колумбийский военный рассказал об исчезновении группы наемников на Украине

Инкапье: группа наемников, пытавшихся покинуть Украину, бесследно исчезла

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Краев. Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, рассказал РИА Новости, что о группе наемников, ранее пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования и обратившихся за помощью к президенту Колумбии, ничего не известно.
В начале октября колумбийский наемник ВСУ обратился через соцсети к президенту своей страны Густаво Петро с просьбой вызволить его с сослуживцами с Украины, где их обманули с зарплатой и откуда не хотели отпускать командиры. После этого Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с его соотечественниками и призвал последних незамедлительно вернуться на родину.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
2 октября, 15:44
"Нет никакой информации. Страницы в соцсетях многих из них были удалены. В оставшихся аккаунтах с тех пор ничего не публиковалось", - сообщил собеседник агентства.
Он рассказал, что получает информацию о положении колумбийцев на Украине от вернувшихся оттуда на родину соотечественников, а также от родственников тех наемников, которые находятся в рядах ВСУ в настоящее время. В этой связи Инкапье заявил, что о группе наемников, пытавшихся выбраться с Украины, никто ничего не знает.
Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Колумбийские наемники не могут покинуть Украину, рассказал правозащитник
14 октября, 03:18
В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Николай Тавдумадзе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол
25 июня, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияБлижний ВостокГуставо ПетроАлексей БобровНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала