МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил во время заседания палаты представителей конгресса, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю, и призвал парламентариев утвердить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.

"На Украине каждую неделю гибнут по 20 (колумбийцев – ред.). Многие из них были завербованы обманом… Я прошу участников этого пленарного заседания поддержать данный законопроект", - заявил Торо.

Также он упомянул, что колумбийские наемники замешаны в обучении детей-солдат в Судане , воюют в Йемене , а также работают на наркогруппировки в Мексике

"Колумбия не должна превратиться в экспортера смерти. Она должна быть экспортером безопасности. Экспортером знаний", - заявил депутат.

Президент Колумбии 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке. В начале октября автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что решение вопроса о присоединении его страны к конвенции затягивается.

Боготе Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе , сказанные в интервью РИА Новости, о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается большим.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.