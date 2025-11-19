https://ria.ru/20251119/mus-2056134976.html
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств - РИА Новости, 19.11.2025
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств
Секретариат Международного уголовного суда (МУС) получил ходатайство Израиля с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с этой... РИА Новости, 19.11.2025
израиль
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988143_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_475ee53c07d8c8bbc0d05d1fb30d4666.jpg
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Карима Хана от дел
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Секретариат Международного уголовного суда (МУС) получил ходатайство Израиля с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с этой страной, и передал его Апелляционной палате, сообщается в постановлении инстанции.
Израиль
в понедельник подал запрос в МУС
с просьбой отстранить от дел в отношении Израиля прокурора Карима Хана и отменить выданные им ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху
и экс-главы МО Израиля Йоава Галанта
, следует из заявления израильского МИД.
"Секретариат передает Апелляционной палате "ходатайство об отводе прокурора и о дополнительных мерах правовой защиты" и приложения к нему, полученные от Государства Израиль 17 ноября 2025 года", - говорится в постановлении, которое распространил суд в среду.
В мае этого года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине
в целом.