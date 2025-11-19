Рейтинг@Mail.ru
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств - РИА Новости, 19.11.2025
21:26 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/mus-2056134976.html
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств - РИА Новости, 19.11.2025
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств
Секретариат Международного уголовного суда (МУС) получил ходатайство Израиля с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с этой... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:26:00+03:00
2025-11-19T21:26:00+03:00
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств

Израиль попросил МУС отстранить прокурора Карима Хана от дел

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Секретариат Международного уголовного суда (МУС) получил ходатайство Израиля с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с этой страной, и передал его Апелляционной палате, сообщается в постановлении инстанции.
Израиль в понедельник подал запрос в МУС с просьбой отстранить от дел в отношении Израиля прокурора Карима Хана и отменить выданные им ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО Израиля Йоава Галанта, следует из заявления израильского МИД.
"Секретариат передает Апелляционной палате "ходатайство об отводе прокурора и о дополнительных мерах правовой защиты" и приложения к нему, полученные от Государства Израиль 17 ноября 2025 года", - говорится в постановлении, которое распространил суд в среду.
В мае этого года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
