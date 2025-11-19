Израиль попросил МУС отстранить прокурора Хана от разбирательств

ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Секретариат Международного уголовного суда (МУС) получил ходатайство Израиля с просьбой отстранить прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с этой страной, и передал его Апелляционной палате, сообщается в постановлении инстанции.

"Секретариат передает Апелляционной палате "ходатайство об отводе прокурора и о дополнительных мерах правовой защиты" и приложения к нему, полученные от Государства Израиль 17 ноября 2025 года", - говорится в постановлении, которое распространил суд в среду.

В мае этого года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.

В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.