В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников
В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников
Специалисты установили более 1 тысячи новых опор и свыше 2 тысяч светильников в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте
В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников
