В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников
16:24 19.11.2025 (обновлено: 16:25 20.11.2025)
В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников
москва сегодня: мегаполис для жизни
новомосковский административный округ
москва
капремонт в москве
новомосковский административный округ, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новомосковский административный округ, Москва, Капремонт в Москве
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты установили более 1 тысячи новых опор и свыше 2 тысяч светильников в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по улучшению качества наружного освещения в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Уже установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников" - говорится в сообщении.
При установке новых светильников применяются только энергоэффективные световые приборы, которые потребляют на 30% меньше электричества, уточнили на сайте.
