В Москве установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты установили более 1 тысячи новых опор и свыше 2 тысяч светильников в Троицком и Новомосковском административных округах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают работы по улучшению качества наружного освещения в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Уже установили более тысячи новых опор и свыше двух тысяч светильников" - говорится в сообщении.