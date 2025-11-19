В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Показ документального фильма RT.Док "Ополченцы. Мелодия памяти" состоится в субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Великая Победа. Россия - моя история", сообщили в пресс-службе RT.

"Двадцать второго ноября в 17.00 (мск - ред.) в Центральном выставочном зале " Манеж " в рамках выставки "Великая Победа. Россия - моя история" пройдёт показ документального фильма RT.Док "Ополченцы. Мелодия памяти". Также состоится встреча с соавтором и продюсером фильма Алексеем Стариковым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фильм "Ополченцы. Мелодия памяти" Лидии Василевской и Кирилла Пузырного рассказывает историю первого Государственного духового оркестра СССР - ГОСДУХа. В сюжете - документальная история о лете 1941 года, когда немцы приближались к Москве , а в столице начало собираться народное ополчение. Музыканты ГОСДУХа также отправились на фронт.

"Ополченцы должны были строить оборонительные сооружения и бороться с диверсантами. Но из-за стремительного продвижения врага им быстро пришлось вступать в бой. Большинство музыкантов погибли под Вязьмой , защищая Москву. Об их подвиге стало известно совсем недавно. Эту историю собирали по крупицам, восстанавливали по воспоминаниям их детей и малочисленным документам", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что во время съемок фильма на "Поле Памяти" под Вязьмой, где покоятся безымянные солдаты, Кремлевский духовой оркестр исполнил вальс "Ожидание" Герольда Киттлера в честь подвига музыкантов-ополченцев.