Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 19.11.2025 (обновлено: 17:59 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/moskva-2056079637.html
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти"
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти" - РИА Новости, 19.11.2025
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти"
Показ документального фильма RT.Док "Ополченцы. Мелодия памяти" состоится в субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Великая Победа... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:58:00+03:00
2025-11-19T17:59:00+03:00
россия
москва
манеж
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20251118/festival-2055795908.html
https://ria.ru/20251115/indija-2055159417.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, манеж, телеканал rt
Россия, Москва, Манеж, Телеканал RT
В Москве пройдет показ фильма RT "Ополченцы. Мелодия памяти"

Документальный фильм RT "Ополченцы. Мелодия памяти" покажут в Москве в субботу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Показ документального фильма RT.Док "Ополченцы. Мелодия памяти" состоится в субботу в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Великая Победа. Россия - моя история", сообщили в пресс-службе RT.
"Двадцать второго ноября в 17.00 (мск - ред.) в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Великая Победа. Россия - моя история" пройдёт показ документального фильма RT.Док "Ополченцы. Мелодия памяти". Также состоится встреча с соавтором и продюсером фильма Алексеем Стариковым", - говорится в сообщении.
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Республике Сербской
18 ноября, 17:14
Отмечается, что фильм "Ополченцы. Мелодия памяти" Лидии Василевской и Кирилла Пузырного рассказывает историю первого Государственного духового оркестра СССР - ГОСДУХа. В сюжете - документальная история о лете 1941 года, когда немцы приближались к Москве, а в столице начало собираться народное ополчение. Музыканты ГОСДУХа также отправились на фронт.
"Ополченцы должны были строить оборонительные сооружения и бороться с диверсантами. Но из-за стремительного продвижения врага им быстро пришлось вступать в бой. Большинство музыкантов погибли под Вязьмой, защищая Москву. Об их подвиге стало известно совсем недавно. Эту историю собирали по крупицам, восстанавливали по воспоминаниям их детей и малочисленным документам", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что во время съемок фильма на "Поле Памяти" под Вязьмой, где покоятся безымянные солдаты, Кремлевский духовой оркестр исполнил вальс "Ожидание" Герольда Киттлера в честь подвига музыкантов-ополченцев.
Показ фильма RT пройдет в воссозданном зале суда Нюрнбергского процесса на выставке "Великая Победа. Россия - моя история", завершающей год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения: Москва, Манежная площадь, дом 1, ЦВЗ "Манеж". Вход свободный.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Индии началась рекламная кампания перед запуском телеканала RT
15 ноября, 12:36
 
РоссияМоскваМанежТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала